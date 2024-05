"Debata Europejska" Super Expressu upłynęła pod hasłem obronności. Padły ważne pytania

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. To kolejna decyzja, jaką Polacy będą mogli podjąć, by mieć wpływ na kształt rodzimej polityki europejskiej. W niedzielę 12 maja punktualnie o 20:00 rozpoczęła się pierwsza specjalna "Debata Europejska", którą poprowadził nasz doświadczony dziennikarz: Jan Złotorowicz.

W studiu pojawili się Michał Dworczyk z PiS, Joanna Kamińska z KO, Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi, Maciej Konieczny z Lewicy Razem, Krystian Kamiński z Konfederacji i Rafał Kowalik z Bezpartyjnych Samorządowców. Uczestnicy wzięli udział w czterech rundach, z których każda ma inne zasady.

Runda pierwsza to pytanie brzmiało "Na ile poważnie traktujemy groźbę wojny w Europie? Mówiąc wprost, czy Putin zaatakuje terytorium Unii Europejskiej?". Każdy z uczestników miał 60 sekund na odpowiedź. - Najważniejsze są inwestycje w modernizację wojska, ale także silną pozycję Polski w strukturze europejskiej - stwierdził Maciej Konieczny. Inne zdanie miał przedstawiciel Konfederacji. - Musimy mieć przeszkolonych obywateli, którzy potrafią się obsługiwać bronią, dlatego musimy zadbać, by mieli do niej dostęp - mówił Krystian Kamiński. - Putin nigdy nie zaryzykował i nie zaryzykuje, dlatego tak ważny jest wysiłek modernizacyjny - przekonywał Paweł Zalewski

Runda druga to możliwość zadania trzech pytań do innych uczestników. Na zadanie pytania przysługuje 30 sekund, na odpowiedź 60. Potem pytający ma 30 sekund na ripostę. Reprezentant Konfederacji został na przykład zapytany, czy Polska powinna opuścić Unię Europejską. - Ja nie jestem przywiązany do UE, powinniśmy być tak długo, jak spełnia nasze interesy. Jeśli tego nie robi, powinniśmy móc wstać od stołu - stwierdził Krystian Kowalski. Z kolei Michał Dworczyk usłyszał pytanie dotyczące sympatyzowania polityków PiS ze zwolennikami Kremla. - Politycy spotykają się z innymi politykami i to jest normalne, tylko tak można przekonać ich do zmiany zdania - odpowiedział.

Runda trzecia to losowanie dwóch spośród 20 wcześniej nadesłanych przez widzów pytania, które uczestnicy będą losować ze wspólnej puli. Na odpowiedź każdy dostanie 60 sekund. Padło między innymi pytanie, czy Polska powinna dołączyć do programu Nuclear Sharinmg, na które odpowiedziała Joanna Kamińska. - Powinna być debata merytoryczna - uznała.

Runda czwarta to 90 sekund na podsumowanie, w której uczestnicy mogą się swobodnie wypowiedzieć na dowolny temat. - Dziękuję redakcji za tę debatę. Rozmawiamy o konkretach, różnimy się w szczegółach, ale w tym, co jest najważniejsze, jesteśmy zgodni - skwitował Paweł Zalewski.

