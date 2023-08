Dawid Jackiewicz wraca do polityki

Szykuje się wiele niespodzianek, jedną z nich ma być Dawid Jackiewicz (50 l.), który najprawdopodobniej otworzy olsztyńską listę Prawa i Sprawiedliwości. Dawid Jackiewicz był jednym z najpotężniejszych polityków PiS, po zwycięskich wyborach w 2015 roku. Stanął na czele ministerstwa skarbu, co wiązało się z wpływem na politykę kadrową kluczowych spółek skarbu państwa. Po roku stracił stanowisko, z PiS dochodziły głosy, że zbyt mocno promował swoich kolegów. Zlikwidowano cały resort, a podległe mu spółki podzielono pomiędzy inne ministerstwa. W kolejnych latach Dawid Jackiewicz zmagał się z choroba nowotworową. W ubiegłym roku trafił do władz jednej ze spółek należących do Orlenu. Przypomnijmy, że wybory do Sejmu i Senatu już 15 października 2023. Polacy wybiorą posłów i senatorów na kolejną czteroletnią kadencję.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej