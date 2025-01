Czy Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej? Polacy wyrazili swoją opinię

Sejm potwierdza: Morawiecki poprawnie zrzekł się immunitetu. Co to oznacza?

Niebawem miną dwa lata, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Krótko po tym wydarzeniu, 28 lutego 2022 roku, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o przyjęcie jego kraju w szeregi Unii Europejskiej w ramach "nowej, specjalnej procedury". Z kolei prezydenci ośmiu krajów członkowskich wzywali do przyśpieszenia tego procesu. Choć sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła kandydaturę Ukrainy, podkreślała, że proces ten wymaga czasu.

Jak Ukraina starała się o przyjęcie do UE

Już 1 marca 2022 roku Parlament Europejski zalecił, aby Ukraina została oficjalnym kandydatem do przyjęcia do UE, a 10 marca tego samego roku Rada Unii Europejskiej zwróciła się do Komisji o opinię w tej sprawie. W kwietniu do Wołodymyra Zełenskiego trafił kwestionariusz legislacyjny, który ten odesłał na początku maja. Ostatecznie 17 czerwca Komisja Europejska zaleciła Radzie Europejskiej przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE, który Ukraina uzyskała 23 czerwca 2022 roku.

Od tamtej pory negocjacje się nie rozpoczęły. Ostatnio do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Davos.

- Polska robi to, co jest naszym obowiązkiem i jednocześnie sprawuje prezydencję w Radzie UE - mówił.

Czy Polacy chcą Ukrainy w UE?

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" zapytano Polaków, czy Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej. Jak się okazuje, większość respondentów jest za takim rozwiązaniem - wskazało je 53 proc. Przeciwnego zdania zaś jest 47 proc. Widać, że ta kwestia mocno dzieli rodaków.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 17-18.01.2025 roku metodą CAWI na próbie 1004 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

