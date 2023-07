Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co z Ukrainą w NATO? Gen. Koziej ocenił ostatni szczyt sojuszu

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był gen. Stanisław Koziej, który ocenił ustalenia ws. Ukrainy na szczycie NATO. – Jestem rozczarowany, bo uważam, że straciliśmy szansę na zrobienie większego kroku niż został zrobiony. Mam na myśli po prostu zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO. […] Między zaproszeniem a przyjęciem do NATO jest jeszcze długa droga. U nas to było ładnych kilka lat – stwierdził generał.