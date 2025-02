Czekają nas przedterminowe wybory? Błaszczak zaskakuje

Najnowszy sondaż prezydencki

Najnowsze badanie dotyczące wyborów prezydenckich pochodzi z 17 lutego. Najwięcej głosów (30,9 proc) zdobył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem 21,7 proc. badanych urząd prezydenta powinien objąć popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na kolejnym miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który zdobył 16,8 proc. głosów. Według stacji radiowej RMF FM, to on zanotował największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem (o 3,6 p.p.; 6,1 p.p. od grudnia 2024 r.). Na kolejnych pozycjach znalazł się kandydat z Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,7 proc.), Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie (2,8 proc.), Magdalena Biejat z Nowej Lewicy (2,1 proc.) i Adrian Zandberg z Razem (2 proc.). Krzysztof Stanowski zdobył 1,6 proc. poparcia, była posłanka SLD Joanna Senyszyn 0,5 proc., a Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców 0 proc.

Błaszczak o przedterminowych wyborach

Zdaniem Mariusza Błaszczaka, ewentualne zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, może się skończyć przedterminowymi wyborami do parlamentu. Były szef MON został zapytany o to, czy możliwy jest rząd PiS z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem. - Myślę, że gdy wygra Karol Nawrocki, dojdzie do przesilenia w rządzie Donalda Tuska, ten rząd upadnie, ale sądzę, że lepsze byłyby wybory, bo one dałyby wtedy rzeczywisty obraz preferencji wyborczych Polaków - stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich została zaplanowana na 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.

