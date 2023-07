Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Czarzasty: Trzeba brać pod uwagę, że PiS wprowadzi stan wyjątkowy

jot 14:31

Włodzimierz Czarzasty gościł w "Expressie Biedrzyckiej" w poniedziałek 3 lipca. Mówił przede wszystkim o zbliżających się wyborach. Zdaniem Czarzastego: - Trzeba brać pod uwagę, że PiS wprowadzi stan wyjątkowy. Albo my będziemy siedzieć, albo oni. (...) To walka o to kto pójdzie do więzienia.