i Autor: East News Czarnek

Minister z kościelnej kruchty?

Czarnek woli wspierać zakup willi niż dbać o polską naukę? - Adrian Zanberg o absurdach polityki kontrowersyjnego ministra

„Była pewna przesada, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie uczelni. Zmieniamy to” – zapowiedział dwa lata temu Przemysław Czarnek, minister nauki. I słowa dotrzymał. Od stycznia 2023 r. polscy naukowcy stracili dostęp do międzynarodowych czasopism naukowych. Decyzja ministra odcina ich od wiedzy o tym, co się dzieje w nauce w innych krajach. Możliwe, że minister po prostu nie rozumie tego, co robi. Być może wydaje mu się, że dostęp do światowej nauki to zbędny luksus. Minister wsławił się ostatnio wydatkami na wille, pewnie ma jeszcze wielu kolegów, których fundacje chciałby wesprzeć. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby pan Czarnek po prostu uważał, że polskiej nauce kontakt ze światem może tylko zaszkodzić - pisze najnowszym felietonie dla "Super Expressu" Adrian Zandberg