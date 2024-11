Czarnek do Klicha: "Niech wróci do psychiatrii, bo sam jej potrzebuje!"

Kropka nad i: Żukowskiej z Lewicy puściły nerwy. O co poszło?

„To chyba psychiatra jest w ogóle, tak? To też byłoby znakomite, bo brakuje nam psychiatrów w polskich szpitalach. Może by się wziął za coś, na czym się zna w końcu,” — powiedział prof. Przemysław Czarnek, nawiązując do nominacji Klicha na ambasadora Polski w USA.

Czarnek o „patologicznym podejściu” Klicha i opozycji

W czasie programu Górecka pytała Czarnka o znaczenie, jakie ma nominacja ambasadorska dla stosunków polsko-amerykańskich, przypominając wcześniejsze wypowiedzi Klicha, w których krytykował prezydenta USA Donalda Trumpa. Czarnek odniósł się do tej kwestii bezpośrednio, krytykując Klicha nie tylko jako dyplomatę, ale też jako byłego ministra obrony narodowej: „Pan Bogdan Klich ma być, bo w tej chwili ma jakiś dziwny status w Stanach Zjednoczonych. Teraz nerwowo, zdaję się, kasuje tweety, w których opisywał różne odchylenia od normy psychiczne pana prezydenta Donalda Trumpa,” zauważył Czarnek.

Marta Kaczyńska świętuje zwycięstwo Trumpa! "Congratulations Mr. President!"

Ostrość wypowiedzi wzrosła, gdy odniósł się do postawy Klicha i innych polityków opozycji, których zachowania określił jako „patologiczne” i „chorobliwe”. „Ci ludzie postanowili zmysły całkowicie. Ja już twierdzę, że to jest naprawdę choroba,” dodał Czarnek, nie kryjąc, że w jego opinii taki człowiek jak Klich nie powinien pełnić funkcji ambasadora w kraju będącym kluczowym sojusznikiem Polski.

Sugerując, że były minister obrony narodowej „powinien wrócić do psychiatrii, bo sam jej potrzebuje”, dał jasno do zrozumienia, że uważa opozycję za zagrożenie dla stabilności relacji międzynarodowych. Takie określenia, zwłaszcza wobec polityka nominowanego na ambasadora, są bezprecedensowe i mogą podgrzać atmosferę w nadchodzącej kampanii wyborczej.

Reakcja Góreckiej i kontekst polityczny

Prowadząca, Katarzyna Górecka, zwróciła uwagę na emocjonalny charakter wypowiedzi, pytając, czy jego objazd po kraju i krytyka przeciwników to już element kampanii prezydenckiej Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS, uśmiechając się, przyznał, że jest jednym z rozważanych kandydatów, jednak jego celem jest przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa do „odzyskania kraju” od obecnej opozycji, którą postrzega jako destrukcyjną dla Polski.

Wypowiedzi Czarnka na antenie TV Republika wzbudzają kontrowersje. Choć znany jest z ostrych słów, sugestia, że były minister obrony narodowej potrzebuje pomocy psychiatrycznej, jest nowym poziomem politycznego konfliktu. Czy Czarnek, jako jeden z głównych głosów obozu rządzącego, zamierza kontynuować taką narrację w nadchodzącej kampanii? Pewne jest jedno — dyskusja o przyszłości polskiej polityki oraz stosunkach z USA nabiera na intensywności, a Czarnek pozostaje na pierwszej linii frontu tej debaty.

Poniżej galeria zdjęć posła Czarnka z lat młodości. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej | Robert Sobiech | 2024.11.07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.