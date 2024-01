Czarne chmury zbierają się nad bardem prawicy? Jest reakcja ministra sprawiedliwości na wypowiedź Pietrzaka

"Żart" z migrantów z... obozami zagłady

Przypominamy, że Jan Pietrzak podczas występu w Telewizji Republika opowiedział coś, co – jego zdaniem – jest „okrutnym żartem z tymi migrantami”. – „Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków wybudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców… Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalni są Niemcy” – powiedział Pietrzak.

Na te słowa zareagował na platformie X Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. – Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie TV Republika oraz o wszczęcie śledztwa – napisał minister i senator KO.

Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego @PK_GOV_PL o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie @RepublikaTV oraz o wszczęcie śledztwa.— Adam Bodnar (@Adbodnar) January 1, 2024

Prokurator z nadania PiS

Nie jest jednak pewne, czy prokurator Barski będzie chciał ścigać Pietrzaka, ponieważ został on powołany na to stanowisko przez rząd PiS i jest zaufanym prokuratorem byłego ministra Zbigniewa Ziobry. W poprzedniej kadencji parlamentu wprowadzono przepisy, które uniemożliwiają zwolnienie ze stanowiska prokuratora krajowego, bez zgody prezydenta.

