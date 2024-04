Czarne chmury nad Maciejem Wąsikiem. Chodzi o incydent ze śmigłowcem

Czy dojdzie do pojedynku marszałków? Karczewski szykuje się na Grodzkiego

Zaskakujący pomysł Kaczyńskiego. Co ze startem Beaty Szydło?

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Co pokazuje badanie?

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W zeszłym roku w czasie festynu pod Ciechanowem doszło do groźnie wyglądającego incydentu. W czasie, gdy zebrani na pikniku obserwowali przelot policyjnego śmigłowca Black Hawk, maszyna zaczepiła o przewód odgromowy linii energetycznej i go zerwała.

- W najbliższym czasie planowane jest przesłuchanie byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka oraz byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika - powiedziała PAP rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska. Jak zaznaczyła, po przeprowadzeniu tych czynności prawdopodobnie zapadnie decyzja o powołaniu w ramach śledztwa biegłego z zakresu lotnictwa do wydania kompleksowej opinii, odnoszącej się do całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Śmigielska przekazała też, że płocka prokuratura okręgowa na swój wniosek otrzymała z MSWiA wyniki kontroli przeprowadzonej w związku z incydentem z udziałem policyjnego Black Hawka. O wynikach kontroli mówił pod koniec marca szef resortu Marcin Kierwiński (KO). - Poruszane w raporcie okoliczności znajdują się już materiałach sprawy - dodała.

Prezentując wyniki kontroli, Kierwiński ocenił m.in., że rola w sprawie byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika (PiS) "jest jasna i oczywista", gdyż - jak relacjonował - chwilę przed imprezą, wbrew pierwotnej opinii komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka, ówczesny wiceminister miał nakłaniać go do użycia Black Hawka "niezgodnie z jego przeznaczeniem". Zawiadomienie MSWiA w tej sprawie, dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień, trafiło pod koniec marca do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wszczęła wtedy czynności sprawdzające.

CZYTAJ: Groza na pikniku wojskowym. Policyjny Black Hawk zahaczył o linię energetyczną!

Tuż po incydencie z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk w sierpniu 2023 r. śledztwo dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym wszczęła - według właściwości miejsca zdarzenia - Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Niedługo potem postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Płocku. Następnie, w październiku 2023 r., powołano tam specjalny, trzyosobowy zespół prokuratorów z doświadczeniem w badaniu wypadków lotniczych.

Z końcem sierpnia 2023 r. MSWiA informowało, że policyjny Black Hawk zahaczył o przewód odgromowy linii energetycznej, który został zerwany, przy czym do zdarzenia doszło tuż po starcie śmigłowca w czasie lotu powrotnego z Sarnowej Góry do Warszawy. O incydencie powiadomiona została Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.