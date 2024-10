Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 10.10.2024

Co za propozycja! Gramatyka zaprasza Zandberga do rządu: "Czekam na moment kiedy partia Razem zacznie popierać rząd"

Polska 2050 i Lewica ścierają się w sprawie składki zdrowotnej. Szczególnie bezpardonowo liberalne pomysły Szymona Hołowni i jego stronników krytykuje partia Razem i Adrian Zandberg. -Zapraszam go do rządu. Ja naprawdę czekam na moment, kiedy Razem wejdzie do rządu, zacznie popierać rząd. To, że Adrian ma poglądy takie jakie ma, jego prawo natomiast fajnie by było żeby wszedł do rządu i zaczął realizować swoje postulaty - mówi Gramatyka w Sednie Sprawy