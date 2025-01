Co z ubezpieczeniem dla powodzian? Marcin Kierwiński zabrał głos

Sąd zadecydował ws. Zbigniewa Ziobry. O co chodzi?

- Państwo musi działać i stać po stronie pokrzywdzonych. [...] Każdy zgłaszany przypadek musi być rozpatrzony, aby mieć 100-proc. pewność, że firmy ubezpieczeniowe działają prawidłowo - oświadczył Kierwiński.

Jak dodał, sygnały o domniemanych nieprawidłowościach należy jak najszybciej wyjaśnić.

- Musimy mieć pewność, czy ludzie, którzy się ubezpieczali, są właściwie traktowani przez ubezpieczycieli - stwierdził minister. - Będziemy sprawdzać, czy to ubezpieczyciel zachował się niewłaściwie, czy polisa była źle sformułowana itd. - tłumaczył Kierwiński, zastrzegając, że nie przesądza, czy jacyś ubezpieczyciele zachowywali się niewłaściwie.

Jak dodał, do grudnia 2024 r. ubezpieczyciele wypłacili ok. 800 mln zł odszkodowań za straty wywołane przez powódź, więc - w jego ocenie - "wydaje się, że pracują sprawnie". Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi przypomniał, że jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony przez zakład ubezpieczeń, powinien zgłosić się do Rzecznika Finansowego.

Ubezpieczenia dla powodzian - o co chodzi?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała w piątek 24 stycznia, że Marcin Kierwiński zwrócił się do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego z prośbą o "podjęcie działań w sprawie firm ubezpieczeniowych, które mogą stosować nieuczciwe praktyki wobec poszkodowanych przez wrześniową powódź". W piątek Kierwiński spotkał się z Chróstnym.

Cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi wskazał, że otrzymuje sygnały od przedsiębiorców i osób poszkodowanych, iż "towarzystwa ubezpieczeniowe, w których byli ubezpieczeni, zaniżają kwoty wypłacanych odszkodowań oraz wydłużają w czasie podejmowanie decyzji o wysokości szkody".

- Te niepokojące informacje nie pozostają bez odpowiedzi – zapewniła KPRM. Poza omówieniem możliwych działań z prezesem UOKiK, Kierwiński zgłosił się też do Rzecznika Finansowego, dr Michała Ziemiaka. Poprosił go o "analizę sytuacji ubezpieczonych oraz szczególną ochronę osób poszkodowanych przez działania ubezpieczycieli".

KPRM wskazała, że podejmowane przez Kierwińskiego działania mają na celu "ochronę interesów poszkodowanych oraz ukrócenie nieuczciwych praktyk w sektorze ubezpieczeń".

W naszej galerii zobaczysz jak wyglądał Lądek-Zdrój kilka dni po powodzi:

Sonda Jak oceniasz działania rządu ws. usuwania skutków powodzi? Dobrze Źle Nie wiem