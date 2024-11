Co z pomocą dla powodzian? Marcin Kierwiński: "Tempo wypłat będzie przyśpieszone"

Morawiecki ostro do rządu Tuska: „Bierzcie się do roboty!”

Co dalej?

Marcin Kierwiński pojawił się w RMF FM, gdzie stwierdził, że władze robią wszystko by tereny popowodziowe jak najszybciej wróciły do stanu sprzed powodzi, a nawet lepszego, choć podkreślił, ze jest to długotrwały proces. Przekazał także, że wypłacono już 300 milionów zł dla osób potrzebujących funduszy na odbudowę swoich domów. Rozmawiał na ten temat z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem.

- W zeszłym tygodniu razem z ministrem Siemoniakiem rozmawialiśmy z wojewodami i dostali oni jasne polecenie, że proces wypłat musi przyspieszyć. Tempo tych wypłat jest niesatysfakcjonujące i będzie przyspieszone. Proszę pamiętać, że w wielu przypadkach musiały działać komisje gminne, które szacowały straty i na podstawie tych protokołów, które teraz zostały skończone, samorządy, a właściwie ośrodki pomocy społecznej, [...] wypłacają te środki - mówił.

Ponadto Marcin Kierwiński poinformował, że 17 listopada przekazano dodatkowe 100 milionów zł na pomoc dla powodzian i dodał, że ponad 1000 osób w najbliższych godzin otrzyma świadczenia do 200 tysięcy zł.

Kolejne zmiany w pomocy dla powodzian

Minister ds. odbudowy po powodzi powiedział, że procedury dotyczące wypłaty zasiłków dla powodzian są upraszczane już od trzech tygodni, a niebawem w Sejmie ma się pojawić ustawa powodziowa, która ma jeszcze uprościć cały proces.

- Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą wydawać decyzje w tym zakresie i jest przygotowana stosowna poprawka, by wprowadzić system zaliczkowy, jak tylko stosowne dokumenty zostały już złożone. Liczę na bardzo szybkie procedowanie tej ustawy powodziowej, bo tam jest bardzo wiele rzeczy, które w prawie musimy zmienić, np. możliwość wprowadzenia 100-proc. dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na odbudowę infrastruktury - stwierdził.

Polityk podkreślił, że zmieniono wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie oceny procentowej strat, co ma pomóc gminnym komisjom w łatwiejszym przeliczaniu start.

