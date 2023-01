Co z lekcjami religii w szkołach? Szokujące słowa Przemysława Czarnka. Pojechał grubo

Coraz więcej uczniów rezygnuje z udziału w lekcjach religii. Do tego samorządy regularnie się buntują i często wprost mówią, że nie chcą współfinansować szkolnej katechezy. Wycofania religii ze szkół coraz mocniej domaga się Lewica. A co na to Przemysław Czarnek? Minister edukacji i nauki ostro zaatakował przeciwników politycznych. Jego słowa oburzą wiele osób. - To stały postulat lewicy, zrealizowany w okresie PRL-u przez ich ojców i dziadków albo przez nich samych. To jest totalitaryzm marksistowski. Marksizm nie znosi wolności religijnej. Marksizm walczy z religią, marksizm walczy z życiem duchowym, marksizm jest totalitarny i nie znosi wolności słowa. Tacy są również dzisiaj funkcjonariusze lewicy - wypalił Przemysław Czarnek w Radiu Gdańsk. - Totalitarne zapędy są wyrażone też w tego rodzaju hasłach, jak wyrzucenie religii ze szkół. To, że ktoś chce się uczyć religii w szkołach, nie ma dla nich najmniejszego znaczenia. Albo jest się po ich stronie, albo wcale - dodał.

