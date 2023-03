Donald Tusk od wielu lat jest aktywny w polskiej polityce. Polacy doskonale go znają, bo był szefem rządu. I chociaż przez kilka lat był aktywny w europejskiej polityce, to niedawno wrócił i to z pełną parą. Szczególnie teraz prężnie działa, ponieważ chce przekonać Polaków, by głosowali na jego ugrupowanie, czyli PO w najbliższych wyborach parlamentarnych, które zaplanowane są na jesień 2023. Ludzie doskonale wiedzą, że Tusk ma rodzinę, żonę, dzieci i wnuki. Ale czy znają szczegóły życiorysu Donalda Tuska? Na naszym quizie wyłożyć się może nawet sam Jarosław Kaczyński!

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie