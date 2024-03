Co pokazują wewnętrzne sondaże? Złowrogie wieści dla Tuska

Co na to prezes?

W październiku mieliśmy wybory parlamentarne, a już w kwietniu wybierzemy władze samorządowe. Dla obecnego rządu to pierwszy bardzo poważny sprawdzian i ocena dorobku po stu dniach, z kolei dla Prawa i Sprawiedliwości być może ostatnia nadzieja, by się odbić i odpowiednio przygotować do wyborów do europarlamentu. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" wynika, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego powróciło na pozycję lidera. Głos na prawicową partię chce oddać 32 procent badanych. Druga jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie na poziomie 30 procent. Do Sejmu weszłaby również Trzecia Droga (13,57 procent), Konfederacja (8,88 procent) oraz Lewica (9,19 procent). To jednak nie koniec pesymistycznych wieści dla partii Donalda Tuska.

- Najprawdopodobniej sondaże wewnętrzne pokazały, że nie jest pewne, iż w wyborach do sejmików wojewódzkich, a więc najbardziej zbliżonych charakterem do parlamentarnych, KO prześcignie PiS. Sondaże jeszcze kilka tygodni temu pokazywały trend, który wskazywał na zwycięstwo partii Tuska. Ale teraz KO i PiS idą łeb w łeb - analizowała na łamach "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska.

Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 14, 2024

