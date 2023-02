i Autor: Jakub Szymczuk/KPRP Andrzej Duda w Davos

Wybory w Polsce

Co obiecał Polakom Andrzej Duda? Tego jeszcze nie zrealizował

Andrzej Duda jest w połowie swojej drugiej kadencji jako prezydent Polski. Pomimo drugiej kadencji musiał w wyborach prezydenckich coś obiecać Polakom, by ci w większości głosujących po prostu go wybrali. Choć prezydent ma mniejszą moc sprawczą niż premier, to wciąż ma wiele możliwości do wpływania na życie obywateli w danym państwie. Zobacz, co Andrzejowi Dudzie pozostało jeszcze do realizacji.