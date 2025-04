Ci parlamentarzyści zarobili w KRS po 130 tysięcy złotych. Oto krezusi z Wiejskiej

Politycy PiS widzą hipokryzję, dla KO nie ma żądnych dwuznaczności

- Z jednej strony mówią, że to nielegalny organ, a z drugiej biorą udział w posiedzeniach i pobierają za to oczywiście wynagrodzenie. To czysta hipokryzja – grzmi Kazimierz Smoliński (70 l.), który za rządów PiS pracował w radzie. - KRS liczy 25 członków. 15 wybranych jest niezgodnie z konstytucją. Zgodnie z przepisami wybranych jest sześcioro parlamentarzystów. Nie ma więc tu żadnej dwuznaczności – odpowiada Tomasz Zimoch z KO. Były znakomity dziennikarz sportowy dodaje, że w tym roku stawki za prace w KRS zostały zmniejszone. - Sam głosowałem za tym, żeby ograniczyć budżet, a wielokrotnie składałem wnioski, by znieść zdalne posiedzenia – mówi Zimoch.

Do końca kadencji zarobią ponad 200 tysięcy złotych

W ciągu ostatniego półtora roku odbyły się zaledwie 23 posiedzenia KRS. Z naszych informacji wynika, że trwają zwykle 4-6 godzin. Do tego dochodzą zebrania opiniujących zespołów i merytorycznych komisji, w których posłowie i senatorowie chętnie biorą udział bo inkasują koło 1000 złotych za każde, także zdalne takie spotkanie. To pieniądze, które robią duże wrażenie, szczególnie jak porównamy je z poselskim uposażeniem wynoszącym 13,5 tysiąca złotych. Do końca kadencji Robert Kropiwnicki, Krzysztof Kwiatkowski (54 l.), Kazimierz Michał Ujazdowski, Jarosław Urbaniak (59 l.) i Anna Maria Żukowska zarobią jeszcze w KRS grubo powyżej 200 tysięcy złotych.

Zarobki w KRS o początku X kadencji Sejmu:

Krzysztof Kwiatkowski (54 l.) - 127 376,70 PLN

Robert Kropiwnicki (51 l.) - 130 179,00 PLN

Kazimierz Michał Ujazdowski (61 l.) - 128 947,75 PLN

Tomasz Zimoch (68 l.) - 130 518,80 PLN

Anna Maria Żukowska (42 l.) - 128 777,85 PLN

