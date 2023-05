Chciał zabrać seniorom 14-tkę, teraz chce zdobyć Senat. Tomasz Lenz jednak nie będzie ukarany przez Tuska?

Tomasz Lenz w lipcu ubiegłego roku, komentując na antenie TVP Info świadczenia socjalne PiS, zasugerował zawieszenie transferów, w ramach walki z inflacją. Takie słowa kłóciły się z narracją Platformy, której liderzy zapewniali, że nie odbiorą żadnych świadczeń. - Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował PO w Sejmie – powiedział Donald Tusk. Okazuje się jednak, że partia ciągle nie zamyka Tomaszowi Lenzowi drogi do… Senatu. -Planuję wystartować w wyborach do Senatu z komitetu opozycji, w skład którego wejdą min. PO, PL 2050, PSL, czy Lewica. Z tego co wiem jestem kandydatem, który jest poważnie brany pod uwagę – mówi nam polityk. Zapytaliśmy Tomasza Lenza, czy od władz Platformy nie dostał sygnałów, że to mało prawdopodobny wariant - Jestem członkiem zarządu PO i nie wysyłałem sobie żadnego sygnału w tej sprawie – odpowiada buńczucznie. A cala sytuacje mianem kabaretu określa Tadeusz Cymański (68 l.) z Suwerennej Polski - Z tymi poglądami nie może być posłem Platformy, a może być senatorem? To elementarna sprzeczność. Kabaret i cyrk – dodaje jeden z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów.

