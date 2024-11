Cezary Tomczyk zdradza kulisy zarządu PO. Tak doszło do prawyborów! Ależ historia!

Co politycy ukrywają przed nami? Tajemnice gabinetów władzy

Wiceszef Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk odsłonił kulisy decyzji w sprawie prawyborów, które mają się odbyć w PO. Okazuje się, że wniosek o przeprowadzanie prawyborów przed wyborami prezydenckimi złożył jeden z pretendentów do miana kandydata, czyli Rafał Trzaskowski. Zrobił to sam. Jak napisał na portalu X Tomczyk: - Rafał Trzaskowski w związku z pojawieniem się drugiego kandydata zawnioskował, aby przeprowadzić prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy zgodzili się, że to bardzo dobry i bardzo honorowy pomysł. Brawo Rafał Trzaskowski. Brawo Radosław Sikorski.

Sprawę prawyborów skomentował już Radosław Sikorski. Szef MSZ przyznał:

Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim. Proszę o poparcie członków PO, Nowoczesnej, Zielonych i wszystkich członków naszej koalicji - powiedział Sikorski po posiedzeniu zarządu krajowego PO.

Kiedy prawybory w PO? Sikorski o możliwym terminie

Sikorski zapytany, czy planuje jakąś kampanie przed prawyborami odpowiedział, że kampania już się odbyła. - Myślę, ze Rafał Trzaskowski i ja jesteśmy wystarczająco znani wyborcom, więc prosimy o rozważenie wszystkich za i przeciw, a ja proszę o poparcie - podkreślił Sikorski. Dopytany, kiedy odbędą się prawybory, odparł, że jeszcze tym miesiącu. - Sprawa daty nie została dopowiedziana, ale jest wola, żeby to rozstrzygnąć - zaznaczył minister.

Podkreślił, że o techniczne sprawy należy pytać kierownictwo partii. Zapytany, czy to będzie głosowanie korespondencyjne i jak to będzie wyglądać odpowiedział, że rozumie, że będzie to głosowanie przy pomocy środków elektronicznych.

W PO już kiedyś postawili na prawybory

To nie pierwszy raz, gdy w PO postawiono na rozwiązanie z prawyborami. Już w 2010 roku w prawyborach zmierzyli się ze sobą: Bronisław Komorowski oraz właśnie Radosław Sikorski. Będą to więc jego drugie prawybory.

