CBA przewiozło Ryszarda Czarneckiego i jego żonę do Katowic. Tam usłyszą zarzuty

Collegium humanum to nie jedyny problem byłego europosła! Tak Czarnecki "wydoił" miliony!

Kolejne kłopoty polityka PiS

Dzisiejsze zatrzymania są kolejnymi w związku z zarzutami korupcyjnymi, jakie śledczy postawili już kilkunastu osobom. - To duże śledztwo związane z handlem dyplomami. Sprawa jest rozwojowa – poinformował nas rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ryszard Czarnecki został zatrzymany o godz. 16 na lotnisku Chopina po przylocie do Warszawy. Jego żonę zatrzymano w tym czasie w mieszkaniu. Małżonkowie zostali od razu przewiezieni do Katowic, aby tamtejsi prokuratorzy mogli postawić im zarzuty. Jakie? - Szczegóły po zakończeniu czynności, w tym po przedstawieniu zarzutów - poinformował Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Paweł C. z wieloma zarzutami

Przypomnijmy, że 22 lutego 2024 r. został zatrzymany Paweł Cz., rektor Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 57 przestępstw w tym m.in. przywłaszczenia mienia na szkodę uczelni, nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań oraz seksualnego wykorzystania stosunku zależności. Emilia H. uzyskała na tej uczelni tytuł MBA, który pozwolił jej zostać członkinią rady nadzorczej Armatury Kraków (należącej do PZU). W łatwy sposób dyplomy uzyskało wielu polityków PiS. W Collegium Humanum Ryszard Czarnecki nosi tytuł profesora honorowego.

Partyjni koledzy Ryszarda Czarneckiego nie chcieli komentować zatrzymania. - Zobaczymy, jakie zarzuty będą stawiane i będziemy wtedy komentować całą sprawę – ucina temat poseł PiS Przemysław Czarnek.

Kosztowne kilometrówki byłego europosła

To niejedyne problemy byłego europosła PiS. Toczy się przeciwko niemu śledztwo dotyczące niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Według ustaleń śledczych w latach 2009-2013 polityk miał wyłudzić z Parlamentu Europejskiego w sumie ponad 800 tys. zł za podróże między Polską i Brukselą oraz Strasburgiem. Z rozliczeń wynika, że rzekomo jeździł w sumie 19 pojazdami, w tym ciągnikiem siodłowym i motorowerem. Ryszard Czarnecki twierdzi, że jest niewinny, a za rozliczenia odpowiadali jego asystenci.

