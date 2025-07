Były szef BBN wprost o słowach Jarosława Kaczyńskiego! "To jest bardzo niepokojące"

Gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, skomentował działalność Ruchu Obrony Granic, kierowanego przez Roberta Bąkiewicza. Stwierdził, że patrole organizowane przez tę grupę nie mają na celu realnego wsparcia w kwestii migracji, lecz są elementem politycznej gry, mającej na celu destabilizację sytuacji i utrudnienie pracy rządowi.

- Te patrole, które pan Bąkiewicz organizuje, przecież nie mają na celu łapania tych migrantów, tylko mają na celu stworzenie problemu i potęgowanie problemu, z którym już i tak rząd sobie z trudnościami radzi – podkreślił Koziej, oceniając działania Ruchu jako "anty-rządową akcję opozycji na polu bezpieczeństwa - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Komentując decyzję o przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą, gen. Koziej określił ją jako "wymuszoną". Wskazał na dwa główne czynniki, które do niej doprowadziły. Pierwszym jest "wojna hybrydowa, rosyjska presja migracyjna na polską granicę, w ogóle na granicę UE". Drugim zaś, jak stwierdził, jest "wewnętrzna, niestety źródłowa przyczyna. To jest nasza polityka wewnętrzna i niestety nie ma świętości w tej polityce. Jak widać, bezpieczeństwo nie jest tym sanktuarium polskiej polityki, jakim powinno być moim zdaniem".

Gen. Koziej o wypowiedzi Kaczyńskiego

Gen. Koziej wyraził zaniepokojenie słowami prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącymi Ruchu Obrony Granic.

- Proszę zauważyć, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. To mnie strasznie zaniepokoiło, gdy powiedział: 'ja wam dziękuję, że rękami i ciałem bronicie, ale może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć'. No to jest bardzo niepokojące – zaznaczył były wiceszef MON, sugerując, że takie wypowiedzi mogą eskalować napięcie społeczne.

Niepokojąca seria pożarów

W rozmowie poruszono również temat serii pożarów, które miały miejsce w Polsce, w tym gigantycznego pożaru w Ząbkach. Gen. Koziej wyraził podejrzenie, że niektóre z nich mogą być inspirowane z Rosji.

- Niestety takie podejrzenia są w pełni uzasadnione. Inna sprawa, że warunki pogodowe sprzyjają tego typu różnym pożarom, ale jest ich za dużo i dziwnie moim zdaniem jednak wyglądają – stwierdził. Dodał również, że "szare ludziki" – wynajęci przestępcy – mogą być wykorzystywani do tego typu działań destabilizacyjnych.

Gen. Koziej podkreślił, że celem ewentualnych działań Rosji jest "straszenie opinii publicznej, wywoływanie niepokojów, wywoływanie podejrzeń jeden do drugiego, sporów wewnętrznych".

