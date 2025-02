i Autor: Super Express

Alfabet Millera

Były premier ujawnia. To zniszczyło moja przyjaźń z Kwaśniewskim

Prawdziwe napięcie wywołała afera Rywina, potem komisja śledcza, wyglądało na to, że Kwaśniewski wykorzystywał tą sprawę do osłabienia mojej pozycji. Od tego momentu wiedzieliśmy, że tej niechęci nie da się zahamować i będzie ona narastać. Teraz nie mamy żadnych kontaktów ze sobą - mówił były premier Leszek Miller w programie "Alfabet Millera". Ale nie to "przelało czarę goryczy".