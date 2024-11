- Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej SGH zaprasza na spotkanie z Mateuszem Morawieckim, Premierem RP w latach 2017–2023, który podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych stojących przed Polską i światem - napisali organizatorzy w zaproszeniu na wydarzenie. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości (potencjalny kandydat tej partii do przyszłorocznych wyborów prezydenckich) wygłosić miał wykład pt. „Świat na wojnie handlowej – Wielki zwrot w USA, ofensywa Chin i przyszłość Polski oraz Europy”. - Premier Morawiecki przedstawi swoje spojrzenie na globalne zmiany w polityce handlowej oraz ich konsekwencje dla Polski i Europy - dodano w facebookowym opisie wydarzenia.

W swoim przemówieniu Mateusz Morawiecki wskazał m.in. na rolę Chin, jako jednego z głównych graczy na rynku światowym. - Dla większości państw Globalnego Południa najważniejszym partnerem handlowym stały się Chiny. Jeszcze w latach 90. tylko dla trzech państw Pekin był najważniejszym partnerem, teraz – dla sześćdziesięciu. To Chiny są głównym beneficjentem przemian handlowych na świecie – tłumaczył zgromadzonym licznie studentom.

Przekonywał przy tym, że należy zwrócić uwagę na bardzo szybki rozwój nowych technologii w Państwie Środka. Kilka dekad temu Zachód postrzegał Chiny jako miejsce taniej siły roboczej, tymczasem skok, jaki dokonał się w azjatyckim państwie, zadziwił wielu ekspertów. Jednocześnie, jak powiedział były premier, Pekin mierzy się z wieloma problemami. Jednym z nich jest kryzys w branży nieruchomości, natomiast drugim spadająca liczba urodzeń.

Jak się okazuje, magia nazwiska byłego premiera zadziałała na studentów tej elitarnej uczelni. Podczas spotkania z Morawieckim aula była nimi wypełniona! - Pełna aula @SGHWarsaw na spotkaniu z @MorawieckiM Rozmowa o wyzwaniach stojących przed Polską, ale również o europejskich i globalnych wyzwaniach gospodarczych i społecznych - napisał uczestniczący w spotkaniu Piotr Müller.

Wtórował mu poseł Robert Gontarz. - Premier @MorawieckiM właśnie pokazuje, że prawica ma potencjał przyciągać młodych, wykształconych ludzi. Wystarczy pokazać, że prócz reprezentowania konserwatywnych wartości, to @pisorgpl jest partią rozwoju i aspiracji - napisał.

