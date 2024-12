Były polityk Platformy popiera Nawrockiego: „Takiego prezydenta potrzebuje Polska”

Wydaje się, że takiego prezydenta potrzebuje dzisiaj Polska, który będzie w stanie wymusić kompromisy pomiędzy konkurencyjnymi ugrupowaniami. Jestem za pluralizmem politycznym, również instytucjonalnym. Obserwujemy teraz dążenie, do tego żeby wyeliminować konkurenta ze sceny politycznej. A ponieważ jestem przywiązany do pluralizmu, to uważam, że potrzebna jest silna opozycja i żeby w ogóle istniała. Nawrocki daje nadzieję na to, że będzie wymuszał dążenie do kompromisu – mówi Sonik.