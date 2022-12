Były opozycjonista paskudnie o Idze Świątek: "Siemana tandeciara". Wkurzył się za jedno zdjęcie z Owsiakiem!

Krzysztof Wyszkowski był legendą Solidarności. Dziś nie stroni od pyskówek w internecie

Krzysztof Wyszkowski w latach PRL był jednym z bardziej znanych opozycjonistów jest legendą Solidarności. Krzysztof Wyszkowski był także doradcą dwóch szefów rządu: Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. Od 2016 roku jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Można go też scharakteryzować jako jednego z największych wrogów Lecha Wałęsy, który wykorzystuje każdą okazję, by z nim wojować. Wystarczy wspomnieć o głośnej sprawie, która ciągnęła się latami. Ponad 20 lat ciągnęła się wojna między Wyszkowskim a Wałęsą. Poszło o to, że Wyszkowski nazwał byłego prezydenta tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Bolek". Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok w sprawie, a Krzysztof Wyszkowski został uznany za niewinnego. Wyszkowski jest też znany z tego, że lubi buszować w Internecie i udziela się na Twitterze. Nie stroni od pyskówek i ostrych komentarzy. Ostatnio wziął na cel Igę Świątek. O co poszło? O to, że tenisistka wsparła WOŚP, więcej o tym przeczytasz TUTAJ.

Wyszkowski paskudnie o Świątek: "tandeciara"

Iga Świątek, podobnie jak wiele innych osób, postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Niebawem kolejny finał WOŚP, a to wiąże się z licznymi licytacjami charytatywnymi. Świątek zdecydowała, że oprócz spotkania z nią na prestiżowym Roland Garros w nadchodzącym roku, zwycięzca licytacji otrzyma także rakietę, którą Polka wygrywała właśnie paryski turniej oraz US Open! Do sieci trafiło też zdjęcie Igi z Owsiakiem, szefem WOŚP. To nie uszło uwadze Krzysztofa Wyszkowskiego, który wprost napisał, co o tym sądzi: - Mówili, że ojciec porządny, a tu Jednak zwykła siemana tandeciara; szkoda…- napisał były legendarny działacz Solidarności.

Mówili, że ojciec porządny, a tu Jednak zwykła siemana tandeciara; szkoda… pic.twitter.com/04XyMwNEf6— Krzysztof Wyszkowski (@KWyszkowski) December 26, 2022

