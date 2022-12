i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Marek Sawicki

Tusk musi odejść?

Były minister rządu Tuska nie gryzie się w język. Wysyła go na polityczną emeryturę

Wygląda na to, że do pełnej zgody po stronie polskiej opozycji jeszcze daleko. Jeden z najważniejszych polityków PSL chce bowiem wysłać szefa PO na polityczną emeryturę! - Dwóch największych szkodników to Tusk i Kaczyński. Łatwiej będzie się dogadać w sprawie wspólnych list opozycji, jeśli Tuska nie będzie i odejdzie na polityczną emeryturę - mówi nam poseł Marek Sawicki (64 l.).