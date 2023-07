Była minister z kancelarii Dudy, Bogna Janke, zostanie ambasadorką w Brazylii

Portal i.pl dowiedział się, że Bogna Janke ma zostać ambasadorem w Brazylii. Wcześniej ambasadorem był tam Jakub Skiba, który został odwołany z tej funkcji w styczniu 2023 roku. Janke w maju 2022 roku pożegnała się z kancelarią prezydenta, w której pracowała od 2021 roku: - To mój ostatni dzień pracy w Kancelarii Prezydenta. Odchodzę do innych zadań. Serdecznie dziękuję Prezydentowi, Pierwszej Damie, szefowej KPRP, Ministrom, Doradcom i Pracownikom za współpracę - napisała wówczas Janke. We wpisie, w którym podsumowała swoją pracę pisząc: - - Do prezydenta Andrzeja Dudy zgłosiłam się na początku 2021 roku z propozycją pokierowania biurem prasowym Kancelarii. Przedstawiłam diagnozę, którą Pan Prezydent ocenił jako trafną i poprosił o przygotowanie propozycji zmian. Zadanie wykonałam, zostałam powołana jednak nie do obsługi medialnej, ale do spraw społecznych. Tematami społecznymi zajmowałam się dotychczas bardziej z pasji niż zawodowo. Jednak szybko mnie one wciągnęły; społecznie angażowałam się od dziecka, od opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przez pracę w samorządach szkolnych i studenckich, wolontariat, własną fundację, po portal blogowy założony dla dobra wspólnego, jakim jest wolność słowa - opisała Bogna Janke.

Kim jest Bogna Janke?

Bogna Janke jest dziennikarką i przedsiębiorcą, była związana z takimi stacjami jak TVP i TVN24. Była zatrudniona w Polskiej Agencji Prasowej, a w latach 2001-2003 była wydawcą „Gazeta Południa”, tygodnika ukazującego się w powiecie piaseczyńskim. W 2013 kandydowała z komisji lokalnej do rady powiatu piaseczyńskiego, nie odniosła jednak sukcesu. Była także fundatorem i prezesem Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe, której celem jest stworzenie Muzeum Szpitali Polowych. Miałoby upamiętniać działalność służby zdrowia w okresie Powstania Warszawskiego. Współpracowała także z Fundacją Świętego Mikołaja. Prywatnie jest żoną znanego dziennikarza Igora Janke.