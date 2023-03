i Autor: GRAFIKA SE Marcin Podziemski

Nie uczczą pamięci "Burego"

Brunatna prawica słabnie. Nie będzie marszu ku czci odpowiedzialnego za masowe zbrodnie - pisze Adrian Zandberg

Po raz pierwszy od lat w Hajnówce nie odbędzie się marsz ku czci Romualda Rajsa. Przez lata prawica robiła bohatera z „Burego”, odpowiedzialnego za masowe mordy na prawosławnych mieszkańcach okolicznych wiosek. To, że marszu na grobach ofiar „Burego” nie będzie, to ulga dla całej okolicy. To też znak, że brunatna prawica słabnie, jej opowieści tracą atrakcyjność.