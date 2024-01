Bronisław Komorowski ostro ocenił Andrzeja Dudę. „W głowie się nie mieści”

Bronisław Komorowski od lat nie jest aktywny na polskiej scenie politycznej, jednak doświadczenie zdobyte za czasów, gdy był głową państwa, pozwala spojrzeć mu z nieco innej perspektywy na działania obecnego prezydenta. Wiele emocji wzbudziło ponowne ułaskawienie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Polityk surowo ocenił zachowanie Andrzeja Dudy, który początkowo utrzymywał, że ułaskawienie sprzed 8 lat wciąż pozostaje w mocy, a ostatecznie po raz kolejny wszczął tę procedurę.

- Brakuje tutaj konsekwencji. Jednego pan prezydent mówi, ze jest niezłomny, a drugiego dnia się publicznie łamie – stwierdził Bronisław Komorowski.

Były prezydent stwierdził także, że to dobra decyzja, którą sam by doradzał Andrzejowi Dudzie. - To może uspokoić emocje, a prezydent powinien do tego dążyć – powiedział w rozmowie z Antonim Dudkiem.

Jednocześnie Bronisław Komorowski stwierdził, że sam w takiej sytuacji nie ułaskawiałby polityków. - Ja bym tych panów nie ułaskawiał i nigdy nie ułaskawiłem żadnego swojego kolegi partyjnego. To mi się w głowie nie mieści – ocenił. - Wyjście z więzienia pana Kamińskiego i Wąsika nie rozwiąże wszystkich problemów – dodał.

Polityk uznał, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika tuż przed demonstracją Pis 11 stycznia mogło pokrzyżować plany PiS-u.

- Silne dążenie, aby zrobić z nich już nie więźniów, a męczenników politycznych, będzie powodowało, że różne elementy obstrukcji w Sejmie będą rozwijane. PiS trochę się boi opinii awanturnika. Chciałby budować legendę, tak jak budował legendę katastrofy smoleńskiej, tak teraz chciałby budować legendę niewinnych, skrzywdzonych ofiar. Jeżeli pójdzie w awanturnictwo, raczej przekreśli swoje rachuby – mówił.

