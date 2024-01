i Autor: Sebastian Wielechowski / Super Express Krzysztof Brejza

Nowe stanowisko

Krzysztof Brejza w Europarlamencie. Jest decyzja

Radosław Sikorski zrezygnował z Parlamentu Europejskiego, bo chciał objąć urząd ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Wszystko wskazywało na to, że zastąpi go Janusz Zemke z Lewicy. Tymczasem to inny polityk ogłosił, że zostanie europosłem. To senator Krzysztof Brejza.