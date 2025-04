i Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, shutterstock

Braun znowu szokuje!

Braun "zatrzymał" lekarkę w szpitalu! Prokuratura zbada sprawę

Grzegorz Braun znowu szokuje! Kandydat na prezydenta urządził sobie "zatrzymanie obywatelskie" w oleśnickim szpitalu. Lekarka Gizela Jagielska twierdzi, że Braun ją obrażał i popychał! Na miejscu interweniowała policja, a sprawą zajęła się prokuratura. Czy to kolejna odsłona skandalu związanego z aborcją w oleśnickim szpitalu? Co na to prokuratura?