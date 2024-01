Bosak komentuje wywiad prezydenta w "SE": "Cieszę się z konstruktywnego podejścia"

Krzysztof Bosak mężem opatrznościowym polskiej polityki? To możliwe. Lider Konfederacji zaledwie kilka dni temu zaproponował, żeby w atmosferze zgody powołać kluczowe instytucje. Zgodę na rozmowy w tej sprawie wyraził prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla „Super Expressu”. - Jestem gotów z panem marszałkiem rozmawiać i zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje - mówi głowa państwa. Z takiego podejścia prezydenta zadowolony jest Krzysztof Bosak. - Cieszę się z konstruktywnego podejścia prezydenta. Doprowadzenie do kompromisu skłóconych sił politycznych i uzgodnienia poprawek do konstytucji będzie bardzo trudne, ale trzeba o tym rozmawiać i uruchomić ten proces, choćby miało to zająć wiele lat. – mówi nam wicemarszałek Sejmu. Z kolei dr Sławomir Sowiński (56 l.) choć też widzi sens w inicjatywie, nie wierzy szczególnie w jej powodzenie. - To nie jest w interesie politycznym obozu władzy, który chce igrzysk, nie jest też w interesie PiS, które dobrze się czuje w atmosferze napięcia- wyjaśnia politolog. Sprawdźmy zatem co o resecie mówią w klubie PiS. - KRS i TK są legalne i zostały obsadzone osobami zgodnie z polską Konstytucją. Jeśli rozmowa miałaby dotyczyć legalności tych organów i osób w nich zasiadających, to dla mnie rozmowa jest bezprzedmiotowa – twierdzi Michał Wójcik (53 l.) z Suwerennej Polski, podkreślając, że nie jest to zdanie całego klubu. Michał Szczerba (47 l.) z PO mówi nam, że każda inicjatywa naprawy sądownictwa powinna zostać zauważona i dodaje. - My jednak mamy inne propozycje i zapraszamy do rozmów, jeżeli prezydent i opozycja mają taką wolę – słyszymy. Z kolei Marek Sawicki (66 l.) z PSL twierdzi, że rzeba wypracować nowy system prawny w Polsce - Mówiłem o tym miesiąc temu, a Krzysztof Bosak to podchwycił - twierdzi marszałek senior.

P.CZARNEK: BRAK WYMAGAŃ WOBEC UCZNIÓW TO KONIEC SZKOŁY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.