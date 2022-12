Bomba w ambasadzie Ukrainy! Doszło do wybuchu

Do zdarzenia doszło 30 listopada około godziny 13:00. W jednym z pomieszczeń ambasady Ukrainy w Madrycie został otwarty list zawierający ładunek wybuchowy. Kiedy urzędnik ambasady go otworzył, doszło do eksplozji, nie odniósł jednak poważnych obrażeń. Udał się do szpitala o własnych siłach, gdzie jego obrażenia oceniono jako lekkie. Jak podaje serwis elpais.com, adresatem feralnego listu miał być Serhij Pohorelcew, ambasador Ukrainy w Hiszpanii, a według hiszpańskiej policji ładunek miał się znajdować wewnątrz koperty. Na miejscu pojawiły się służby. Miejsce jest dokładnie przeszukiwane, a policja skupia się przede wszystkim na odnalezieniu innych ładunków wybuchowych, o ile takie znajdują się w ambasadzie. Pomaga im specjalnie szkolony do tych celów pies. Zostały także uruchomione procedury związane z atakiem terrorystycznym. Ukraińskie służby dyplomatyczne odmawiają jednak udzielenia jakiegokolwiek komenatrza w tej sprawie.

