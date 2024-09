Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 23.09.2024

Bocheński zapowiada audyt PiS w sprawie powodzi: "Rząd zbagatelizował zagrożenie"

Eurodeputowany PiS twierdzi, że rządzący nie wykorzystali wszystkich zasobów by zaradzić tragedii, a potem minimalizować jej skutki. - Nie skorzystali z narzędzi, które mieli. To mnie najbardziej bulwersuje. Co innego gdyby chodziło o sytuację tak gigantyczną i tak trudną, w której wszystkie środki i siły zostałyby użyte - mówił w "Sednie Sprawy" Tobiasz Bocheński.