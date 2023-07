Błaszczak wysyła wojsko na granicę z Białorusią. Chodzi o Grupę Wagnera

Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował o swojej decyzji, przebywając w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że właśnie sojusznicze siły USA pełnią istotna rolę w odstraszaniu ewentualnego agresora, ale to przede wszystkim Wojsko Polskie ma bronic naszego terytorium. - Stąd moja decyzja o przerzuceniu na wschód Polski żołnierzy z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, aby wzmocnić granicę - dodał szef MON. Wcześniej oddelegowano już około dwóch tysięcy żołnierzy do współpracy ze Strażą Graniczną. -Wielkim wsparciem dla nas jest też 500 policjantów ze specjalnym sprzętem – mówi rzeczniczka straży, Anna Michalska. A jak poinformował Stanisław Żaryn (39 l.), Grupa Wagnera jest już obecna na Białorusi. - Pierwsi wagnerowcy dojechali, może być ich w tej chwili kilkuset. Polskie służby monitorują sytuację – twierdzi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. W filmie, opublikowanym w mediach społecznościowych, Żaryn przedstawiał więcej szczegółów. - Wiemy jedno, Rosjanie będą wykorzystywali Grupę Wagnera, tak jak robią to wszędzie na całym świecie. Wagnerowcy de facto realizują misje dla Kremla i na zlecenie Kremla - ostrzega pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.

Zachód ROZGRYWA Rosję! Grupa Wagnera rekrutuje Niemców l Ukralina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.