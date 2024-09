Błaszczak atakuje rząd Tuska. Czy ostrzeżenia przed powodzią zostały zignorowane?

Czy o powodzi było wiadomo wcześniej?

Mariusz Błaszczak nie gryzł się w język! Wytknął Tuskowi poważny błąd w czasie powodzi

Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, w swoim najnowszym wpisie na X (dawniej Twitter) zwrócił uwagę na działania rządu Donalda Tuska w obliczu katastrofalnej powodzi, która spustoszyła wiele regionów Polski. Sugeruje, że już 10 września Komisja Europejska miała ostrzec Polskę o nadciągającym kataklizmie. Błaszczak wyraził obawy, czy podjęte zostały odpowiednie kroki, zanim sytuacja wymknęła się spod kontroli.

„Każdy dzień przynosi kompromitujące informacje dla rządu Tuska. Jeśli potwierdzi się, że Komisja Europejska już 10 września informowała o nadciągającym kataklizmie, będzie to oznaczało, że rząd skapitulował na całej linii” – napisał Błaszczak.

Powódź, która w ostatnich tygodniach zalała wiele miejscowości, postawiła przed rządem Donalda Tuska ogromne wyzwanie. Utrata domów i majątków oraz straty materialne na niespotykaną skalę wywołały falę pytań o przygotowanie państwa do takiego kryzysu. Mieszkańcy dotkniętych terenów zmagają się nie tylko z odbudową swojego życia, ale i z niepewnością, co do przyszłych działań pomocowych. Błaszczak, w swoim wpisie, zwrócił uwagę na to, że brak wcześniejszej reakcji ze strony rządu może być uznany za poważne zaniedbanie. Obecna sytuacja powodziowa wymaga natychmiastowych działań, które pozwolą poszkodowanym wrócić do normalności. Zarzuty o możliwe zignorowanie ostrzeżeń przed nadciągającą katastrofą dodatkowo zwiększają presję na rząd,. Teraz oczekuje się wyjaśnień, czy informacje o nadchodzącej powodzi zostały odpowiednio wykorzystane.

Każdy dzień przynosi kompromitujące informacje dla rządu Tuska. Jeśli potwierdzi się, że Komisja Europejska już 10 września informowała o nadciągającym kataklizmie będzie to oznaczało, że rząd skapitulował na całej linii.Nie ma żadnych usprawiedliwień. #powódź #powódź2024— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 18, 2024

