Express Biedrzyckiej

Biedroń wprost: Może dojść do rozłamu Partii Razem

- Może dojść do pewnego przesilenia w Partii Razem - tak współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w "Expressie Biedrzyckiej" skomentował kwestię konsolidacji Lewicy. Pytany przez Kamilę Biedrzycką o to, czy w Partii Razem może dojść do rozłamu, europoseł odpowiedział twierdząco. - Partia Razem będzie musiała podjąć ważne decyzje strategiczne i wierzę, że będą racjonalne - przed nami budżet, decyzje dotyczące finansów państwa i chciałbym, żebyśmy jako klub podjęli wspólnie decyzję głosując za budżetem.