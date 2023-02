Biedroń chce zlikwidacji klauzulę sumienia! Argumentem pigułka „dzień po”

Robert Biedroń znany jest ze swojego wsparcia dla społeczności LGBT oraz prawa kobiet do wyboru, czy chcą urodzić dziecko. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił nagranie, w którym mówi, dlaczego jego zdaniem klauzula sumienia powinna zostać zlikwidowana. – Dlatego, ze jest kolejnym batem na kobiety. Na przykład przychodzi dziewczyna do lekarza i mówi: „Potrzebuję pigułki ‘dzień po’. A lekarz na to: „nie mogę jej pani zapisać, ponieważ chroni mnie klauzula sumienia. Mój światopogląd mi na to nie pozwala”. W 2023 roku w sercu Europy prywatna opinia lekarza czy światopogląd nie może decydować o tego typu sprawach – mówił. Polityk podkreślił, że kobiety między innymi po to płacą podatki i mają swoje prawa, żeby same mogły dokonywać wyborów. W komentarzach wiele osób popiera słowa Roberta Biedronia. „Lekarz jest po to, żeby pomagać zgodnie z wiedzą i możliwościami, a nie wygłaszać swoje poglądy. Naprawdę, idąc na wizytę nie interesuje mnie jego życie, wiara czy poglądy”; „Jeśli komuś sumienie nie pozwala wypisać recepty, nie powinien być lekarzem. Jest mnóstwo innych zawodów. Np. moje sumienie nie pozwala mi zabić zwierzaka, więc nie pracuję w rzeźni. Proste”; „Jak chcą się trzymać klauzuli sumienia to do seminarium i na klechę niech idzie, a nie na lekarza!” – czytamy w komentarzach.

