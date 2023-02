i Autor: commons.wikimedia.org

MSZ zabrało głos

Białoruś chce wydalić polskich dyplomatów? Niepokojące doniesienia

Jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleksandr Łukaszenka wyrzucił z Grodna i Mińska polskich dyplomatów. Jak podał rzecznik resortu Łukasz Jasina, muszą opuścić teren Białorusi do środy 22 lutego wieczorem. Decyzja co do działań polskich władz nie zostały jeszcze podjęte.