W rozmowie z "Super Expressem" dr Mirosław Oczkoś, ekspert od marketingu politycznego wskazywał, że jego zdaniem debaty w polityce powinny być obowiązkiem i wejść na stałe do polityki. - Jestem za debatami w ogóle. To powinno być wpisane w tradycję, że jeśli ktoś będzie chciał iść do polityki, to jego psim obowiązkiem będzie wziąć udział w debacie. Uważam, że powinno być tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Trump chciał nie chciał, ale udział w debacie wziął - mówił ekspert.

Dr Mirosław Oczkoś: Nie wierzę w tę debatę. Chyba, że...

Spec od wizerunku politycznego przekonuje, że nie ma wiary w zorganizowanie takiego wydarzenia. Jarosław Kaczyński jego zdaniem nie wypadłby w nim dobrze, a jedynie w roli "drona-samobójcy". Swoim wystąpieniem mógłby politycznie zniszczyć Donalda Tuska, ale także sam by politycznie zginął.

- Nie wierzę trochę w tę debatę, gdyż byłaby to ostatnia szarża Jarosława Kaczyńskiego. Chyba że chcą go wystawić jako już taki atut totalny i wystąpiłby w charakterze drona-samobójcy, czyli idzie na ostro, szarżuje, rozwala Tuska, ale też sam politycznie ginie przy tym - komentuje dr Oczkoś.

Ekspert wskazuje, że prezes PiS ma tylko jeden sposób, by wygrać starcie z Donaldem Tuskiem

Zdaniem eksperta jest tylko jeden sposób na wygranie debaty przez Jarosława Kaczyńskiego. Jego partia musiałaby stworzyć wrażenie wygranego starcia nie tylko wśród swoich wyborców, ale także wśród tych, którzy są niezdecydowani. - Teraz taka debata, jeżeli Kaczyńskiemu jakkolwiek udałoby się stworzyć wrażenie, że wygrał, ale nie wśród swoich wyznawców, ale wśród tych wyborców pomiędzy, to byłoby jego zwycięstwo, a dla Tuska mogłaby być porażka wizerunkowa. Ale ja w to nie wierzę, bo siły mentalne i rozumienie współczesnego show są po stronie Tuska. To jest 5 lat mimo wszystko treningu na Zachodzie - mówił dr Oczkoś.

- Byłbym zdziwiony, gdyby do debaty doszło i stawiam, że się nie zrealizuje. Chyba, że desperacja w obozie władzy jest tak duża, że ich wewnętrzne sondaże pokażą im, że nie będzie wyjścia. I wówczas zapadnie decyzja, że jeśli bój to będzie ostatni, to Jarosław musisz stanąć. Myślę, że by stanął, jest fajterem. Ale będzie to misja samobójcza - dodał ekspert.

Kto poprowadziłby debatę? Spec od wizerunku nie mówi o Monice Olejnik, a Danutę Holecką stawia jako ewentualność

- Pamiętajmy, że w Polsce nie ma tradycji debat nie tylko wśród polityków, ale także wśród dziennikarzy. Generalnie debaty, które ja pamiętam, w wydaniu dziennikarzy były raczej nieporadne. Jeśli to byłaby telewizja to musiałby być ktoś z Polsatu, TVN24 i z telewizji publicznej. Nie ma tego niestety wymyślonego i trzeba by to wszystko zrobić od podstaw. Może powinni się spotkać na uniwersytecie, ale musiałby być jeden dziennikarz akceptowany przez wszystkich, który zadawałby pytania różnych redakcji - zwrócił uwagę ekspert w dziedzinie marketingu politycznego.

W pytaniu o prowadzących debaty zapytaliśmy się eksperta o udział Moniki Olejnik lub Danuty Holeckiej. Ekspert wskazał, że musiałyby to jednak być postacie akceptowalne dla wszystkich stron sporu politycznego. Zdaniem dr Mirosława Oczkosia jest kilka nazwisk, które mogłyby cieszyć się ogólnym poważaniem. W tym względzie wskazał dziennikarkę z TVN, z Polsatu, ale problem pojawił się przy powszechnie akceptowalnej postaci z mediów publicznych.

- Myślę, że Agata Adamek z TVN byłaby akceptowalna dla wszystkich stron, patrząc jedynie na dziennikarzy telewizyjnych. Mogłaby być również zgoda w wypadku wystąpienia Agnieszki Gozdyry z Polsatu. Może w ogóle trzy kobiety powinny wystąpić, tylko pytanie, czy z TVP może Danuta Holecka, czy ktoś inny - skomentował dla "Super Expressu" dr Mirosław Oczkoś.

