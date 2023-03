Beata Mazurek usadziła dwoma słowami prezydenta młodzieniaszka, który startował z poparciem PiS! Nazwała go...

Beata Mazurek jest europosłanką PiS. W Parlamencie Europejski czuje się, jak ryba w wodzie. Wszak ma potężne polityczne doświadczenie, bo od lat zajmuje się polityką. Właśnie doszło do zaskakującej wymiany zdań między Beatą Mazurek a prezydentem Chełma, Jakubem Banaszkiem. O co poszło? Europosłanka Mazurek wrzuciła na swój profil na Facebooku link do tekstu opisującego sprawę internatów z Chełma, które mają zostać zlikwidowane, a uczniowie z nich korzystający zostaną przeniesieni w inne miejsce. Miasto podało, że: "Koszty związane z funkcjonowaniem internatów, w obecnej sytuacji, gdy obserwujemy wzrost cen za ogrzewanie czy energię elektryczną, po prostu znacząco obciążają budżet miasta. Są to kwoty liczone już nie w setkach tysięcy, a milionach. Jednocześnie istnieje możliwość, by ograniczyć coraz mniej uzasadnione wydatki, przenosząc uczniów do bursy szkolnej, w której warunki oraz komfort nauki, jak i wypoczynku są na takim samym, jeśli w niektórych przypadkach nie wyższym poziomie". Plany likwidacji miały wzbudzić falę niezadowolenia.

Europosłanka Beata Mazurek skomentowała to tak: - I słuszne to niezadowolenie. To nie jest dobra decyzja. Z informacji które otrzymałam warunki w bursie nie są lepsze. Trzeba rozmawiać, a nie zaskakiwać informacją. Ludzi trzeba szanować. Tylko tyle i aż tyle - oceniła. A w komentarzu do wpisu dodała: - Panie Prezydencie ludzi trzeba szanować i mieć dla nich czas - na naukę nigdy nie jest za późno.

Europosłanka Mazurek dwoma słowami usadziła najmłodszego prezydenta w Polsce

Jej wpis na Facebooku zauważył prezydent miasta Chełm, Jakub Banaszek, który w 2018 roku został włodarzem miasta, a był popierany na to stanowisko przez PiS. Co ciekawe, to najmłodszy prezydent miasta w Polsce. Potem jednak Banaszek poszedł inną drogą, jeśli chodzi o politykę, i został założycielem stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej, czyli formacji założonej przez byłych działaczy Porozumienia. Banaszek tak odpisał na słowa Mazurek: - Cieszę się z aktywności Pani Europoseł. Chciałbym na początek zapytać jak sztandarowa obietnica Pani Europoseł czyli utworzenie kopalni? Ile to już lat? Następnie przejdę do innych spraw, także oświatowych. Na pewno samorząd nie musiałby podejmować wielu trudnych decyzji, gdyby realizowane były obietnice i zapowiedzi (...) Pozdrawiam serdecznie, a Pani wpis skłonił mnie do uzewnętrznia słusznego niezadowolenia samorządu z powodu nierealizowania obietnic, olewania spraw i zajmowania się „knuciem”😉 Pozdrawiam serdecznie! To najwyraźniej dotknęło europosłankę, która odpisała: - I tym tonem proszę ze mną nie rozmawiać drogie dziecko. Ile lat ma prezydent Banaszek? Urodził się w 1991 roku, więc w tym roku skończy 32 lata.

Starcie starego i nowego PiSu na dłoni. Warszawa to podobne starcie, mimo ze różnica wieku potencjalnych kandydatów jest mniejsza 🙃 pic.twitter.com/SXSeZGnAuV— Daniel Pers (@PersElection) March 2, 2023