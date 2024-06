Wybory do Parlamentu Europejskiego - Bartłomiej Sienkiewicz kandydat z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Bartłomiej Sienkiewicz został ministrem kultury i dziedzictwa narodowego po październikowych wyborach w 2023 roku. Opinii publicznej w Polsce najbardziej dał się zapamiętać dzięki zmianom w Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej. Po Nowym Roku okazało się, że szef resortu kultury wybiera się do Parlamentu Europejskiego; kandydował z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Na ten moment wciąż nie wiemy, ile głosów uzyskał Bartłomiej Sienkiewicz oraz czy to zapewniło mu mandat europosła. Na tę informację będziemy musieli poczekać aż oficjalne wyniki zaprezentuje Państwowa Komisja Wyborcza. Ze wstępnych sondażowych wyników wynika, że Sienkiewicz uzyskał mandat w PE.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego - okręg 10

Bartłomiej Sienkiewicz był "jedynką" Koalicji Obywatelskiej z okręgu numer 10, który obejmował dwa województwa - małopolskie praz świętokrzyskie. Kolejnymi osobami na listach tej partii były: Małgorzata Wilk-Grzywna, Jagna Marczułajtis-Walczak, Sylwia Salwińska, Małgorzata Mękal, Wojciech Zwierzchowski, Artur Kozioł, Jacek Witka oraz Marek Sowa. Największą rywalką Bartłomieja Sienkiewicza była Beata Szydło, która otwierała listę Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu.

