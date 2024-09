Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bardzo mocne słowa ekonomisty: Nie umiemy przygotować się do kryzysów

W czwartkowym (19 września) "Expressie Biedrzyckiej" jednym z gości był ekspert od spraw ekonomicznych Kazimierz Krupa. Pytany o sytuację związaną z powodzią, która przechodzi przez Polskę odparł: - Nie umiemy przygotować się do kryzysów. Co jeszcze mówił ekspert i jak ocenił działanie rządzących? Zaparzamy do obejrzenia całej rozmowy.