Poleciały iskry!

Awantura w studiu "Super Expressu"! Padły słowa o zorganizowanej grupie przestępczej

Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ma ono związek z tym, że nie zawiadomił on organów ścigania, iż Fundusz Sprawiedliwości może być wykorzystywany na cele wyborcze. - Nie ma takiej szafy, która pomieściłaby wszystkie trupy PiS-u - zaczął mocno Jacek Bartmiński z Polski 2050 w "Debacie o Polsce". Dalej było tylko ostrzej! Dr Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta ripostował, mówiąc o potoku populistycznych słów. Odbił piłeczkę, pytając przedstawicieli koalicji rządzącej o to, ile ustaw ze "100 konkretów" zostało zrealizowanych przez 100 dni rządów premiera Donalda Tuska. - Współpraca z panem prezydentem jest fatalna - wypaliła Dorota Łoboda z KO w programie Jana Złotorowicza. Aż iskry poleciały! Posłuchajcie sami!