Awantura w Sejmie. Pytanie o Martę Kaczyńską

Najnowsze informacje o 800 plus. Kaczyński ujawnia

W Sejmie kolejna wielka awantura! Tym razem starli się ze sobą Przemysław Czarnek oraz Marzena Okła-Drewnowicz. Minister edukacji zarzucił posłance PO, że za ich rządów nie dbano o dzieci. - Bezczelność opozycji nie zna granic od początku tej kadencji, ale pani Okła-Drewnowicz przeszła samą siebie. Coś pani przeczytam: "mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat oraz 25 tys. zł grzywny, to kara dla Grzegorza D., męża szefowej świętokrzyskiej PO, za sfałszowanie faktur" (…), to było w 2014 roku - ocenił. Posłanka postanowiła mu odpowiedzieć i przy okazji zapytała o Martę Kaczyńską. - Na złodzieju czapka gore. Panie ministrze, jak panu nie wstyd. Niech pan się rozliczy z willi plus. Będę broniła każdej kobiety, również Marty Kaczyńskiej. Czy ona też ma odpowiadać za grzechy swojego męża? - oceniła.

Wcześniej posłanka PO apelowała o przyjęcie waloryzacji 500 plus już od 1 czerwca, co zapowiedział Donald Tusk.

