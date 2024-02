Awantura w koalicji rządzącej o ustawę aborcyjną! Zaskakujące wyznanie Czarzastego pod adresem Hołowni

Minister Kołodziejczak bez ogródek! "Co to znaczy realna pomoc?”

Przepisy dotyczące aborcji od trzydziestu lat, raz na jakiś czas, są przedmiotem debaty publicznej. Nie ma innej sprawy, która budziłaby tak duże emocje. Jedna strona mówi o ochronie życia najsłabszych, bo nienarodzonych jeszcze istot, druga o niezbywalnych prawach kobiet. Dla Lewicy liberalizacja obecnych przepisów to jedna z głównych wyborczych obietnic. Stąd frustracja jej lidera Włodzimierza Czarzastego (64 l.) w związku z przeciągającymi się jego zdaniem pracami nad projektem jego formacji. - Mam już tego osobiście dość, moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również - mówił Czarzasty. Za głównych blokujących prace uznał Władysława Kosiniaka Kamysza (43 l.) i Szymona Hołownię (48 l.).

Na odpowiedź marszałka sejmu nie trzeba było długo czekać. - Pan marszałek Czarzasty, którego niezwykle wysoko cenię i też po ludzku bardzo lubię, mija się z prawdą w ocenie sytuacji. Jeżeli miałbym powiedzieć to mocniej, bez owijania zwyczajowo w takich sytuacjach w bawełnę, kłamie – wytknął lider Polski 2050. I kiedy wydawało się, że może być już tylko ostrzej, Czarzasty zrobił nie tylko krok w tył, ale też wyciągnął ręce do koalicjanta. - Szymon Holownia jest moim przyjacielem, ja go nie zaatakuję, ja go kocham – wyznał nam lider Lewicy.

Zdaniem dr Sergiusza Trzeciaka taki kontrolowany spór może być całkiem racjonalny. - Poszczególne partie muszą się przecież czymś różnić. Mam wrażenie, że te pola konfliktu są podkręcane specjalnie, żeby wykroić dla siebie jak najwięcej z wyborczego tortu – wyjaśnia ekspert. Tymczasem z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” wynika, że 52 % Polaków jest rozczarowanych tempem wprowadzania przez nową władzę zmian w prawie aborcyjnym.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniu 11.02.2024 roku metodą CAWI na próbie 1060 dorosłych Polaków.

