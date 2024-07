Awantura na antenie „Super Expressu”! Pokłócili się o wydatki Ziobry

W niedzielnej debacie „Super Expressu” zaproszeni goście dyskutowali o minionych, ważnych wydarzeniach politycznych tygodnia, m.in. o Liście Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry, immunitecie Marcina Romanowskiego i ostatniej wizycie kanclerza Scholza w Polsce. Gośćmi Jana Złototowicza w studiu byli tym razem Mariusz Gosek z Suwerennej Polski, Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, Jacek Bartmiński z Polski 2050, Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy, Dobromir Sośnierz z Konfederacja oraz dr Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta.

Ważną kwestią, która poruszyła zaproszonych polityków, okazała się sprawa Funduszu Sprawiedliwości, o który kłócili się Mariusz Gosek z Suwerennej Polski oraz Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. – Zobaczcie państwo jaką narrację zbudowaliście. (…) Jeżeli chodzi o szpital wojewódzki w Kielcach to gigantyczny skandal!, „NIK miażdży Fundusz Sprawiedliwości”, i wie pani w jaki sposób? – Tomograf trafił do szpitala… A za chwilę słyszymy od prokuratorów o zorganizowanej grupie przestępczej. Po prostu tam trudno było wytrzymać żeby się nie śmiać – mówił Gosek.

–„Zorganizowana grupa przestępcza”, która działała w ten sposób, że był organ prowadzący, czyli marszałek województwa, dyrektor szpitala się do niego zwracał. Pan minister ziemi świętokrzyskiej usłyszał, że zepsuł się tomograf, środki z Funduszu Sprawiedliwości zostały na niego przeznaczone, opiniował to też konsultant wojewódzki i co? – to była to zorganizowana grupa przestępcza? – pytał z ironią polityk posłankę Łobodę.

– Tym sposobem to można wszystko podciągnąć pod Fundusz Sprawiedliwości, że to pomaga ofiarom przestępstw – odparła.

– Ale państwo tak mówicie, jakby ktoś coś ukradł z tego Funduszu Sprawiedliwości. Niech pani zrozumie… – kłócił się dalej polityk.

– Publiczne pieniądze! Tak! – odpowiedziała posłanka.

– Ale kwestionuje pani autorytet pana senatora, a ówczesnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego? On powiedział: pieniądze były wydawane zgodnie z ustawą. To dobrze, że sprzęt trafiał do szpitali – mówił w „Debecie o Polsce” Mariusz Gosek.