Atak hakerski na stronę SE.pl i inne portale informacyjne!

Od kilku godzin staramy się naprawić błędy, które pokazują się na naszej stronie - Czytelnicy informują nas o bardzo wolnym ładowaniu się tekstów, w wielu artykułach nie wyświetlają się zdjęcia. Jak się okazuje SE.pl - podobnie jak kilka innych polskich portali informacyjnych w Polsce - padało ofiarą ataku hakerów. NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, oficjalnie poinformował właścicieli zaatakowanych witryn o zdarzeniu. "Super Express" również dostał taki komunikat.

Według Ministerstwa Cyfryzacji, za atakami stoją Rosjanie, którzy utrudniają funkcjonowanie stron internetowych za pomocą tzw. DDoS. Polega to na kierowaniu ruchu na serwer bądź stronę internetową zmasowanego ruchu, który powoduje zablokowanie portalu. Z podobnymi problemami musiały się mierzyć 18 maja m.in. serwisy Wyborcza.pl, w Polityce.pl oraz Niezależna.pl.

"Super Express" zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji z pytaniem o źródła ataków, ich potwierdzenie i przebieg. Monika Dębkowska z Ministerstwa Cyfryzacji przekazała SE, że informacje o atakach DDoS na poszczególne strony internetowe należące do mediów resort otrzymał niezwłocznie po wystąpieniu tych incydentów. Potwierdziła, że są to ataki hakerskie związane z atakiem Rosji na Ukrainę.

Przekazaliśmy je do administratorów zaatakowanych witryn. W związku z tym, że strony, które zostały zhakowane, nie należą do administracji publicznej, nie możemy udzielać opinii publicznej szerszych informacji. Ataki przygotowywane przez grupy hakerskie są bezpośrednio związane z atakiem Rosji na Ukrainę. Zapewniamy, że wyspecjalizowane jednostki reagowania w zakresie cyberbezpieczeństwa z CERT są w kontakcie z administratorami zaatakowanych witryn i dokładają wszelkich starań, żeby przywrócić właścicielom pełną kontrolę nad ich witrynami - przekazała "Super Expressowi" Monika Dębkowska z Ministerstwa Cyfryzacji.

Atak hakerów na #wyborcza i inne polskie portale informacyjne https://t.co/eZsmtmzOql— Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) May 18, 2023