i Autor: pixabay Jak złożyć zeznanie podatkowe, by nie paść ofiarą oszustów, nie mieć długów w skarbówce i nie płacić gigantycznych kar?

Cyberprzestępcy w natarciu

Atak hakerski na Ministerstwo Finansów! Będą kłopoty z rozliczeniem PIT-ów?

Portal internetowy podatki.gov.pl należący do Ministerstwa Finansów został zablokowany przez hakierów - informuje RMF FM. To strona służąca m.in. do rozliczania PIT-ów, które obecnie polscy podatnicy wypełniają na potęgę.